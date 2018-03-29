Ещё
Комитет ГД запросит в правительстве РФ информацию о запрете установки несъемных решеток на окнах в школах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет ГД запросит в правительстве РФ информацию о запрете установки несъемных решеток на окнах в школах 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Депутаты Госдумы приняли проект поручения, согласно которому комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции следует запросить информацию в правительстве РФ о возможности запрета установки несъемных решеток на окнах в образовательных учреждениях России. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правительстве РФ информацию о целесообразности (возможности) запрета установки несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием в образовательных учреждениях на территории РФ», — говорится в документе.
Отмечается, что в действующих нормативно-правовых актах запрет на установку несъемных решеток в образовательных учреждениях отсутствует.
«Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в городе Кемерово Кемеровской области, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений. В частности при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток на окнах образовательного учреждения может способствовать увеличению риска угрозы жизни и здоровью детей», — указывается в тексте поручения.
Авторами документа является группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
Агентство «Москва»: последние новости
Посещаемость кинотеатров сети «Москино» выросла на 40% в 2017 г. Департамент культуры: Москва станет участником Международной ассоциации кинокомиссий Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании сбора валежника для собственных нужд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово50
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»128
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение