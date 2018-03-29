Комитет ГД запросит в правительстве РФ информацию о запрете установки несъемных решеток на окнах в школах 

Депутаты Госдумы приняли проект поручения, согласно которому комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции следует запросить информацию в правительстве РФ о возможности запрета установки несъемных решеток на окнах в образовательных учреждениях России. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правительстве РФ информацию о целесообразности (возможности) запрета установки несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием в образовательных учреждениях на территории РФ», — говорится в документе.
Отмечается, что в действующих нормативно-правовых актах запрет на установку несъемных решеток в образовательных учреждениях отсутствует.
«Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в городе Кемерово Кемеровской области, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений. В частности при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток на окнах образовательного учреждения может способствовать увеличению риска угрозы жизни и здоровью детей», — указывается в тексте поручения.
Авторами документа является группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.