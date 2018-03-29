Комитет ГД запросит в правительстве РФ информацию о запрете установки несъемных решеток на окнах в школах

Депутаты Госдумы приняли проект поручения, согласно которому комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции следует запросить информацию в правительстве РФ о возможности запрета установки несъемных решеток на окнах в образовательных учреждениях России . Данное решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правительстве РФ информацию о целесообразности (возможности) запрета установки несъемных решеток на окнах помещений, связанных с пребыванием в образовательных учреждениях на территории РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что в действующих нормативно-правовых актах запрет на установку несъемных решеток в образовательных учреждениях отсутствует.