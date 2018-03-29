Американку арестовали за соблазнение пасхального зайца

В американском городе Мансфилд (штат Огайо) арестовали 54-летнюю женщину, которая приставала к человеку в ростовом костюме пасхального зайца. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Ладонна Хьюджет (Ladonna Hughett) пришла на детскую площадку, где человек в костюме зайца позировал для фото с посетителями. Фотографируясь с ним, она, как отмечает издание «хватала его неподобающим образом и делала сомнительные намеки, которые могли услышать дети».

Кто-то из присутствующих позвонил в полицию и пожаловался на непристойное поведение женщины. Прибывшие стражи порядка обнаружили Хьюджет на карусели. По утверждению полицейских, она была пьяна и едва держалась на ногах.

Женщина была арестована за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и провела восемь часов в окружной тюрьме.

Пасхальный заяц считается символом Пасхи в некоторых странах Европы, Канаде США . В 2018 году католики и протестанты отмечают Пасху первого апреля.

В 2013 году сообщалось, что полиция остановила в Сан-Диего мужчину в костюме пасхального зайца, ехавшего на мотоцикле с коляской. Ему выписали предупреждение за нарушение правил вождения.