Поезда «Иволга» оборудуют системами контроля бодрствования машиниста

Поезда «Иволга», которые будут курсировать по маршруту Московского центрального диаметра " Лобня Одинцово ", оборудуют спецсистемой — безопасный локомотивный объединенный комплекс (БЛОК), сообщает Агентство «Москва»

По словам коммерческого директора по развитию пассажирского транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг» Александра Лошманова, комплекс передает часть функций контроля от машиниста автоматике, тем самым снижая влияние человеческого фактора. В него, в частности, входит спутниковая навигационная система и системы контроля бодрствования машиниста.

Лошманов отметил, что данная система является отечественной разработкой, в которой нет ни одного иностранного заимствования.

Также в поездах «Иволга» для безопасности пассажиров установят крэш-модули, а за счет применения технологии пневмоподвешивания обеспечивается плавный ход поезда, низкий уровень шума и вибрации.

Ранее ЦППК и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» подписали договор на поставку для МЦД 23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Общая стоимость поездов — 11,7 млрд руб. Первые девять составов будут переданы заказчику в III квартале 2018 года. Остальные поставят в IV квартале.