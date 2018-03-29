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Экс-замглавы нижегородской администрации Сергей Миронов объявлен в розыск
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Экс-замглавы нижегородской администрации Сергей Миронов объявлен в розыск 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
Бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов объявлен в розыск. Эти сведения корреспонденту ИА «В городе N» подтвердили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области 29 марта.
Причины розыска на текущий момент не разглашаются.
Ранее Сергей Миронов покинул Россию. Об этом стало известно в феврале в ходе заседания Нижегородского областного суда по избранию меры пресечения в отношении вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина.
Напомним, депутаты Балахнинского района объявлены в розыск из-за подозрений в мошенничестве.
Фото: gosobzor.ru
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