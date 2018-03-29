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Когда обеспечат качественной водой жителей посёлка?
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Когда обеспечат качественной водой жителей посёлка? 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Вода во многих районных посёлках просто ужасная. Что власти собираются делать, чтобы изменить ситуацию?
Жителей удорских посёлков Междуреченск и Усогорск обеспечат качественной питьевой водой не раньше 2019 года. Об этом сообщил руководитель администрации Удорского района Николай Жилин. Ранее решением районного суда питьевую воду в посёлках Междуреченск, Усогорск и Чим признали некачественной.
«Решение суда находится в отсрочке до 2019 года, — пояснил Николай Жилин. — В Чиме установили оборудование по очистке воды, воду признали качественной. Что касается посёлков Междуреченск и Усогорск, то администрация района разрабатывает техническое задание, чтобы включить очистное оборудование в республиканскую инвестиционную программу. Только после этого выделят деньги для выполнения этих работ».
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