Когда обеспечат качественной водой жителей посёлка?

Вода во многих районных посёлках просто ужасная. Что власти собираются делать, чтобы изменить ситуацию?

Жителей удорских посёлков Междуреченск и Усогорск обеспечат качественной питьевой водой не раньше 2019 года. Об этом сообщил руководитель администрации Удорского района Николай Жилин. Ранее решением районного суда питьевую воду в посёлках Междуреченск, Усогорск и Чим признали некачественной.

«Решение суда находится в отсрочке до 2019 года, — пояснил Николай Жилин. — В Чиме установили оборудование по очистке воды, воду признали качественной. Что касается посёлков Междуреченск и Усогорск, то администрация района разрабатывает техническое задание, чтобы включить очистное оборудование в республиканскую инвестиционную программу. Только после этого выделят деньги для выполнения этих работ».