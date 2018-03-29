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В роддоме №17 Восточного Дегунина с 28 марта объявлен карантин
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В роддоме №17 Восточного Дегунина с 28 марта объявлен карантин 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В роддоме № 17 Восточного Дегунина с 28 марта введены ограничительные мероприятия в связи с распространением кори, гриппа и ОРВИ в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре городской клинической больницы имени Вересаева, при которой работает роддом.
«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори, гриппу и ОРВИ в соответствии с письмом Департамента здравоохранения города Москвы № 20-18-227/18 от 27.03.2018 г. и приказом главного врача ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗМ» от 28.03.2018 г. в филиале (родильном доме) вводятся ограничительные мероприятия с 28.03.2018 г. и до особого распоряжения», — уточняется в сообщении пресс-центра.
В связи с карантином посетителей не будут пускать в акушерский стационар, а также отменяются массовые мероприятия, в том числе дни открытых дверей и занятия «Школы матерей».
Напоминаем, роддом № 17 находится по адресу ул. 800-летия Москвы, д. 22. (мю)
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