В роддоме №17 Восточного Дегунина с 28 марта объявлен карантин

В роддоме № 17 Восточного Дегунина с 28 марта введены ограничительные мероприятия в связи с распространением кори, гриппа и ОРВИ в Москве . Об этом сообщили в пресс-центре городской клинической больницы имени Вересаева, при которой работает роддом.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори, гриппу и ОРВИ в соответствии с письмом Департамента здравоохранения города Москвы № 20-18-227/18 от 27.03.2018 г. и приказом главного врача ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗМ» от 28.03.2018 г. в филиале (родильном доме) вводятся ограничительные мероприятия с 28.03.2018 г. и до особого распоряжения», — уточняется в сообщении пресс-центра.

В связи с карантином посетителей не будут пускать в акушерский стационар, а также отменяются массовые мероприятия, в том числе дни открытых дверей и занятия «Школы матерей».

Напоминаем, роддом № 17 находится по адресу ул. 800-летия Москвы, д. 22. (мю)