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В Омске на поддержку предпринимателей выделили более 4 млн рублей
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В Омске на поддержку предпринимателей выделили более 4 млн рублей 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 26 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявку на получение субсидий от городской администрации. За счёт этих денег предприниматели смогут возместить часть ранее понесенных затрат. Бизнесмены смогут компенсировать расходы на приобретение основных средств. Размер субсидии на эти цели выделяется в пределах 150 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей можно будет направить на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. До 100 тысяч рублей смогут получить предприниматели, реализующие энергосберегающие программы, участвующие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за пределами города Омска, работающие с детьми дошкольного возраста. Всего на субсидии готовы потратить 4,3 млн рублей.
«В прошлом году из 54 заявок на получение муниципальной субсидии, 31 была поддержана», — говорит директор профильного департамента Ольга Парфенова.
С вопросами о подготовке заявок можно обращаться к специалистам департамента городской экономической политики (644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, каб. 311, телефон: 78-78-29) либо Центра поддержки предпринимательства (644070, г. Омск, ул. Степная, д. 73, телефоны: 72-97-23, 72-97-24).
Заявки принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, каб. 311 в рабочие дни (понедельник — четверг с 08:30 до 17:45, пятница с 08:30. до 16:30 (обед с 13:00 до 14:00).
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