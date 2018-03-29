Глава ФАС допустил широкое распространение механизма принудительного лицензирования

«Мы не планируем распространять принудительное лицензирование фармпрепаратов, принудительный патент за эти границы. Но я допускаю, что в будущем такие истории должны происходить с другими отраслями», — сказал он.