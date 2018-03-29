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Глава ФАС допустил широкое распространение механизма принудительного лицензирования
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Глава ФАС допустил широкое распространение механизма принудительного лицензирования 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает распространение механизма принудительного лицензирования с фармацевтической на другие отрасли, однако пока таких планов нет. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев, выступая на брифинге, организованном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).
«Мы не планируем распространять принудительное лицензирование фармпрепаратов, принудительный патент за эти границы. Но я допускаю, что в будущем такие истории должны происходить с другими отраслями», — сказал он.
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