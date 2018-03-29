ФАС допустила широкое распространение механизма принудительного лицензирования

"Мы не планируем распространять принудительное лицензирование фармпрепаратов, принудительный патент за эти границы. Но я допускаю, что в будущем такие истории должны происходить с другими отраслями", — сказал Артемьев.

Ранее сообщалось, что ФАС не собирается ужесточать контроль за иностранными инвестициями.