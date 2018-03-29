Ещё
ФАС допустила широкое распространение механизма принудительного лицензирования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС допустила широкое распространение механизма принудительного лицензирования 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев допустил распространение механизма принудительного лицензирования с фармацевтической на другие отрасли. Об этом сообщает RNS.
"Мы не планируем распространять принудительное лицензирование фармпрепаратов, принудительный патент за эти границы. Но я допускаю, что в будущем такие истории должны происходить с другими отраслями", — сказал Артемьев.
Ранее сообщалось, что ФАС не собирается ужесточать контроль за иностранными инвестициями.
Газета.Ru: последние новости
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" в деле о смерти Лесина Бузова запускает собственный телеканал Джонсон: Россия недооценила мировую реакцию на дело Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера237
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну312
Китай готовит для США ответный удар59
Юлия Скрипаль пошла на поправку42
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово123
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение