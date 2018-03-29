Ещё
Суд отказался «помиловать» курганского чиновника, уволенного по утрате доверия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отказался «помиловать» курганского чиновника, уволенного по утрате доверия 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, Лев Сомов был отстранен от занимаемой должности в мае 2017 года «за нарушение антикоррупционного законодательства по утрате доверия».
Поводом стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что в течение последних четырех лет чиновник и его заместитель Олег Чикун, в чьи полномочия входит организация пассажирских перевозок на территории Кургана, принимали решения в интересах приближенных или аффилированных с ними компаний.
Сомов и Чикун постоянно своими решениями корректировали существующие маршруты пассажирского транспорта, в результате чего росла прибыль предприятий, руководителями либо учредителями которых являются родственники и близкие знакомые этих должностных лиц. А другим перевозчикам создавались препятствия к осуществлению законной деятельности.
Более того, Сомов, вопреки требованиям закона о противодействии коррупции, не принял мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чечне рассказали о готовности Кадырова поймать украинского пранкера «Это общее горе». Вартовчане почтитили память погибших в Кемерове «Безопасность стала дойной коровой для МЧС»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово50
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»129
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение