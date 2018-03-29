Суд отказался «помиловать» курганского чиновника, уволенного по утрате доверия 

Напомним, Лев Сомов был отстранен от занимаемой должности в мае 2017 года «за нарушение антикоррупционного законодательства по утрате доверия».
Поводом стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что в течение последних четырех лет чиновник и его заместитель Олег Чикун, в чьи полномочия входит организация пассажирских перевозок на территории Кургана, принимали решения в интересах приближенных или аффилированных с ними компаний.
Сомов и Чикун постоянно своими решениями корректировали существующие маршруты пассажирского транспорта, в результате чего росла прибыль предприятий, руководителями либо учредителями которых являются родственники и близкие знакомые этих должностных лиц. А другим перевозчикам создавались препятствия к осуществлению законной деятельности.
Более того, Сомов, вопреки требованиям закона о противодействии коррупции, не принял мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.
Фото: Евгений Поторочин