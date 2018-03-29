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Первое в Тюменской области производство по выращиванию грибов запустят в 2018 году
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Первое в Тюменской области производство по выращиванию грибов запустят в 2018 году 

ТАСС 59 минут назад
ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Первое в Тюменской области производство по выращиванию и переработке грибов планируют открыть в Тюменском муниципальном районе к концу 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам вице-губернатор региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) Владимир Чейметов.
"На территории субъекта реализуется более сотни новых интересных и небольших инвестиционных проектов, которые будут способствовать увеличению и ассортимента, и качества, и видов продукции. В частности, в Тюменском муниципальном районе запланировано строительство фермы по выращиванию грибов. Такое новое производство мы можем получить уже к концу текущего года", — сказал он.
По словам Чейметова, ферма станет первым в регионе производственным комплексом по выращиванию и переработке грибов, в том числе шампиньонов.
"Правительство региона оказывает серьезную поддержку тюменским сельхозпроизводителям, сегодня мы наблюдаем модернизацию производства, предприятия активно внедряют передовые инновационные технологии. Результативным можно назвать 2017 год, успешно были завершены несколько крупных проектов на общую сумму инвестиций — почти 15 млрд рублей", — уточнили в департаменте.
Всего на разных стадиях готовности в АПК Тюменской области реализуется более 170 проектов. «Наряду с крупными игроками хорошую активность проявляет малый и средний бизнес. Заметен повышающийся интерес инвесторов в животноводстве: имеется сразу несколько проектов в сфере овцеводства, кролиководства, есть проекты по разведению и взращиванию лошадей. Также уже реализуется несколько проектов в рыбоводстве: предприниматели заняты зарыблением озер, создаются и искусственные водоемы. Активно развивается и перерабатывающая промышленности», — добавили в департаменте.
По данным департамента, предполагается, что до 2020 года в рамках проектов в АПК Тюменской области будет вложено порядка 38 млрд рублей инвестиций. При этом планируется создать около 3,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 — в 2018 году.
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