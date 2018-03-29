Китай намерен вместе с заинтересованными сторонами совершенствовать миротворческую деятельность ООН

ООН, 29 марта / Синьхуа / — Китай намерен вместе со всеми странами-членами ООН продолжать прилагать усилия для дальнейшего совершенствования миротворческой деятельности ООН и построения общества, где царит прочный мир и безопасность. Об этом в среду заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй.

Выступая на открытом заседании СБ ООН по миротворческой деятельности, Ма Чжаосюй отметил, что страны-члены и Секретариат ООН должны прилагать совместные усилия для содействия непрерывному совершенствованию миротворческой деятельности ООН в соответствии с изменением ситуации. Китай намерен принять активное участие в процессе реформирования архитектуры мира и безопасности, а также внутреннего управления системы ООН, вместе с различными сторонами совершенствовать миротворческую деятельность и лучше выполнять обязательства по обеспечению международного мира.

Ма Чжаосюй выдвинул следующие предложения. Во-первых, необходимо твердо придерживаться основной цели и принципов Устава ООН, а также основных принципов миротворческой деятельности ООН, в полной мере уважать суверенитет вовлеченных стран, развивать с ними контакты и в соответствии с их конкретными потребностями оказывать помощь в достижении мира и стабильности, а также укреплять их потенциал в области обеспечения мира и безопасности во избежание вмешательства в дела этих стран. Во-вторых, Совбезу следует четко определить мандат миротворческих миссий, который должен быть выполнимым с обозначенными приоритетами. В-третьих, необходимо усиливать поддержку и гарантии Секретариата для проведения операций по поддержанию мира.

Мали, По словам Ма Чжаосюя, Китай принимает активное участие в миротворческой деятельности ООН и вносит в нее важный вклад. Так, более 2,5 тыс. китайских миротворцев размещены в Южном Судане Демократической Республике Конго и суданском регионе Дарфур , где они участвуют в десяти миссиях организации. В сложной ситуации с безопасностью и жестких природных условиях они ведут самоотверженную работу для выполнения миссий по поддержанию мира и защите местных жителей, тем самым улучшая репутацию ООН и ее миротворческих операций.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что Китай активно выполняет взятые на себя китайским руководством обязательства по оказанию дальнейшей поддержки миротворческой деятельности ООН. Страна создала резервный миротворческий контингент численностью 8 тыс. человек и два регулярных подразделения миротворческих полицейских сил, а также завершил регистрацию в системе «резервных сил» ООН. Китай направил первый вертолетный отряд для участия в миротворческих миссиях ООН в Африке, к тому же он активно предоставляет Африканскому союзу безвозмездную военную помощь. Фонд мира и развития Китай-ООН рассматривает укрепление потенциала в области поддержания мира в качестве приоритетного направления, помогает ООН усиливать меры по обеспечению безопасности миротворцев, а также поддерживает развивающиеся страны, особенно страны Африки, в повышении их способности к выполнению миротворческих миссий. —0—