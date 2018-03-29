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Представители иностранных компаний посетили стадион «Нижний Новгород»
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Представители иностранных компаний посетили стадион «Нижний Новгород» 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Представители НП «Организация международного сообщества Нижегородской области» (ICANN) посетили стадион «Нижний Новгород». Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, визит состоялся 28 марта. Он был организован департаментом внешних связей правительства Нижегородской области совместно с региональным министерством спорта для ознакомления представителей иностранных компаний, работающих в области, с ресурсами нового стадиона. В ходе экскурсии представители ICANN смогли увидеть и оценить все возможности, которые нижегородский стадион предложит участникам чемпионата.
Отмечается также, что ранее представители компаний-резидентов ICANN обратились в департамент внешних связей за содействием в посещении стадиона.
Справка: НП «Организация международного сообщества Нижегородской области» (ICANN) была основана в 1997 г. с целью объединения иностранных компаний и граждан в Нижегородской области для возможности налаживания контактов с представителями органов власти и создания более благоприятных условий ведения бизнеса.
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