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Патриархия: православные «освятят» Британские острова Благодатным огнем
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Патриархия: православные «освятят» Британские острова Благодатным огнем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представители Сурожской епархии Московского патриархата доставят к пасхальным торжествам 8 апреля на Британские острова, в Лондон, специальным рейсом из Иерусалима Благодатный огонь, сообщает в четверг пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Христиане верят, что Благодатный огонь ежегодно накануне православной Пасхи, в субботу, чудесным образом сходит с небес на землю, это происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Как уточнили в патриархии, огонь будет принесен из Израиля при содействии мецената Тимофея Мусатова к началу ночных пасхальных богослужений в Лондоне. Его доставят в кафедральный Успенский храм Сурожской епархии РПЦ, а также в собор Успения Богородицы и святых Царственных мучеников Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).
"Мы надеемся и верим, что принесение Благодатного огня из Иерусалима в Лондон послужит еще одним подтверждением того, что в действительных исторических отношениях между нашими народами нет места противостоянию, разжигаемому в угоду политическим целям", — заявили в связи с этим в Сурожской епархии.
В свою очередь Тимофей Мусатов, слова которого также приводятся в пресс-релизе, заметил, что миссия Церкви насчитывает более 2 тысяч лет, в отличие от двухсторонних отношений России и Британии, которым не более четырех веков.
Телеканал RT будет вести в социальных сетях трансляцию о ходе принесения Благодатного огня из Иерусалима в Лондон, говорится в сообщении. Впервые его доставили в русские храмы Великобритании в апреле прошлого года.
Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр и который видел апостол Павел, и считается святыней для верующих.
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