Патриархия: православные «освятят» Британские острова Благодатным огнем

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Представители Сурожской епархии Московского патриархата доставят к пасхальным торжествам 8 апреля на Британские острова, в Лондон, специальным рейсом из Иерусалима Благодатный огонь, сообщает в четверг пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Христиане верят, что Благодатный огонь ежегодно накануне православной Пасхи, в субботу, чудесным образом сходит с небес на землю, это происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Как уточнили в патриархии, огонь будет принесен из Израиля при содействии мецената Тимофея Мусатова к началу ночных пасхальных богослужений в Лондоне. Его доставят в кафедральный Успенский храм Сурожской епархии РПЦ , а также в собор Успения Богородицы и святых Царственных мучеников Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

"Мы надеемся и верим, что принесение Благодатного огня из Иерусалима в Лондон послужит еще одним подтверждением того, что в действительных исторических отношениях между нашими народами нет места противостоянию, разжигаемому в угоду политическим целям", — заявили в связи с этим в Сурожской епархии.

В свою очередь Тимофей Мусатов, слова которого также приводятся в пресс-релизе, заметил, что миссия Церкви насчитывает более 2 тысяч лет, в отличие от двухсторонних отношений России и Британии, которым не более четырех веков.

Телеканал RT будет вести в социальных сетях трансляцию о ходе принесения Благодатного огня из Иерусалима в Лондон, говорится в сообщении. Впервые его доставили в русские храмы Великобритании в апреле прошлого года.

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр и который видел апостол Павел, и считается святыней для верующих.