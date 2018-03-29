С 1 апреля в Самарской области будет временно ограничен проезд большегрузов

Самарской области с 1 апреля вводятся ограничения на проезд тяжеловесного транспорта. Такое решение было принято в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения во время неблагоприятных природно-климатических условий. Соответствующий приказ опубликован на сайте профильного министерства.

Так, с 1 по 30 апреля ограничения будут распространяться на транспортные средства, имеющие нагрузку на каждую ось более 7 тонн. С 20 мая по 31 августа в регионе также будет запрещен проезд транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает установленные значения на территории РФ , при средних значениях дневной температуры воздуха выше 32°C.

Временные ограничения, установленные в весенний и летний период не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.