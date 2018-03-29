В каких районах Башкирии будут затопления при половодье 2018 года? 

В список ожидаемых территорий подтопления попали 9 районов республики.
По данным Башгидромета весной 2018 года подтопления ожидаются в следующих районах республики:Архангельский район сс. Абзаново, Узунларово, дд. Азау, Тауакас, Гайфуллино, Абзаново, Кызыл-Яр, Орловка, Карташовка, Князево, Тавакачево, Устиновка, Убалы, Айтмембетово.
Аургазинский районс. Турумбет, дд. Усть-Белишево, Салих, Усман, Мурадым, Султанмуратово, Таштамаково, Курманай.
Баймакский районг. Баймак, дд. Кактугай, Буранбай, Богачевка, Аминево, отд. Октябрьский.
Белокатайский районсс. Новобелокатай, Карлыханово, дд. Соколки, Айгырьял, Яныбаево, Мунасово.
Белорецкий районг. Белорецк, пос. Ломовка, пос. Ишкушта сс Абзаково, Манышта, Н. Тюльма, Инзер, Ассы, Зигаза, Усмангали, Зуяково, Габдюково, дд Бердагулово, Бакеево, Бриштамак, Кысык, Габдюково. Бижбулякский районс. Аитово, дд. Елбулактамак, Дюсяново, Азнаево, Биккулово, Качкиново, Каныкаево, д. Тулунбаево.
Бурзянский районс. Старосубхангулово, дд. Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Кургашлы, Абдульмамбетово, Ишдавлетово, Байназарово, Ишдавлетово, М. Кипчак, Галиакберово, Мурадымово.
Гафурийский районсс. Саитбаба, Сабаево, Имендяшево, дд. Мураз, Каран Елга, Тугаево, Карагаевка, Кызыл яр, Новокаварды.
Давлекановский райондд. Кадыргул, Хусаиново.