«Христианское государство», мстя за «Матильду», сожгло авто случайных людей

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Члены организации «Христианское государство» признали, что, мстя за фильм «Матильда», сожгли автомобили случайных людей, и попросили у них прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.

"Мы извиняемся перед вами, вы действительно ни при чем. Насчет вас получилось случайно, мотивация была не деньги и не злые умыслы", — заявил один из обвиняемых Денис Манталуца, которого поддержали два других подсудимых.

Они обращались к хозяину автомобиля Honda, чей автомобиль, как и стоявший неподалеку Mercedes GLS, члены ХГ сожгли у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя . Владелец Mercedes в суд не пришел, но согласился, чтобы процесс шел без него.

Христианские фундаменталисты также согласились возместить ущерб: хозяин Honda подал гражданский иск на 986 тысяч рублей, владелец немецкого кроссовера — более чем на 6 миллионов. Из каких денег подсудимые будут компенсировать эти убытки, не уточняется.

Гособвинение запросило по 2,5 года колонии каждому из трех подсудимых. Процесс проходит в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания.