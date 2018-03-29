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По просьбе жителя Лианозова на остановке «Новгородская улица» установили урну
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По просьбе жителя Лианозова на остановке «Новгородская улица» установили урну 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» с соответствующей просьбой у павильона ожидания на остановке общественного транспорта «Новгородская улица» установили отсутствовавшую урну. О проведении работ отчитался префект СВАО Валерий Виноградов.
«Сообщаем, что урна восстановлена», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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