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Нетрезвый посетитель устроил погром на АЗС на «Скандинавии»
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Нетрезвый посетитель устроил погром на АЗС на «Скандинавии» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пьяного дебошира, устроившего погром на АЗС, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба УВО Войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти
Нетрезвый мужчина начал неадекватно вести себя в помещении автозаправочной станции на 133 километре трассы «Скандинавия». Он уронил стеллаж с продуктами в ответ на замечание персонала заправки. После этого работники нажали «тревожную кнопку».
Для задержания агрессора гвардейцам пришлось применить силу и наручники.
Задержанный, как выяснилось, ранее судимый за преступления в сфере оборота оружия, был доставлен в УМВД.
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