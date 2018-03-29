Нетрезвый посетитель устроил погром на АЗС на «Скандинавии»

Ленобласти Пьяного дебошира, устроившего погром на АЗС, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба УВО Войск национальной гвардии по Петербургу

Нетрезвый мужчина начал неадекватно вести себя в помещении автозаправочной станции на 133 километре трассы «Скандинавия». Он уронил стеллаж с продуктами в ответ на замечание персонала заправки. После этого работники нажали «тревожную кнопку».

Для задержания агрессора гвардейцам пришлось применить силу и наручники.