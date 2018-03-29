Нетрезвый посетитель устроил погром на АЗС на «Скандинавии» 

Пьяного дебошира, устроившего погром на АЗС, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба УВО Войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти
Нетрезвый мужчина начал неадекватно вести себя в помещении автозаправочной станции на 133 километре трассы «Скандинавия». Он уронил стеллаж с продуктами в ответ на замечание персонала заправки. После этого работники нажали «тревожную кнопку».
Для задержания агрессора гвардейцам пришлось применить силу и наручники.
Задержанный, как выяснилось, ранее судимый за преступления в сфере оборота оружия, был доставлен в УМВД.