На ВИЗе нашли бесхозную дорогу, которую всю зиму не чистили от снега

Жители дома № 53 по улице Татищева в Екатеринбурге с трудом выезжают из дворов. Дело в том, что проезд, который находится между домами и главной дорогой по Татищева, завален снегом. По словам жильцов, за зиму дорогу ни разу никто не почистил.

— Машины постоянно скапливаются, брюхом шарпают по снежной колее, — рассказал Е1.RU неравнодушный житель. — Люди буксуют, нервничают. Кто должен расчищать дорогу, непонятно. В управляющей компании отрекаются от чистки придомовой территории.

В УК «Верх-Исетская» Е1.RU заявили, что участок, по которому проходит дорога, им не принадлежит.

— Если посмотреть на публичную кадастровую карту Екатеринбурга, то можно увидеть, что этот участок находится в общем пользовании. Он не наш, — пояснил Е1.RU главный инженер УК «Верх-Исетская» Антон Шевелев . — Мы не имеем права расчищать его на деньги жильцов дома. Этим должна заниматься администрация.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга опровергли слова управляющей компании.

— На содержании администрации Верх-Исетского района данного проезда нет, — пояснили Е1.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации посоветовали жителям дома провести собрание и попросить УК чистить проезд, который ведёт к дому.

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