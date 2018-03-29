Ещё
Как оплатить таможенную пошлину, если счет заблокировала налоговая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как оплатить таможенную пошлину, если счет заблокировала налоговая 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как быть с оплатой таможенных пошлин, сборов, а также пеней и штрафов по ним, когда банковский счет заблокирован налоговой.
Специалисты ведомства напомнили, что приостановка движений по счету по нормам НК РФ прекращает все списания в рамках суммы, обозначенной налоговиками в решении.
При этом платежки с очередностью исполнения предшествующей налоговым проводятся в независимости от блокировки, но таможенные платежи не в их числе. Не относятся они и к первоочередным и по содержанию ст. 855 ГК РФ.
Финансисты приводят Определения ВАС РФ от 10.10.2012 № ВАС-4246/12 и от 20.03.2013 № ВАС-4246/12, ссылаясь на правовую позицию судов о том, что приостановка операций по счету из-за непредставления налоговой декларации производится на усмотрение налоговой и не может рассматриваться как мера обеспечительного характера. Это значит, что такого решение контролирующего органа в отсутствие долгов по платежам в бюджет не распространяется на исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.
Таким образом, при блокировке счета по основаниям п.3 ст.76 НК РФ, операции по таможенным пошлинам, сборам и соответствующим пеням и штрафам не проводятся кроме как в соответствии с судебными решениями, вступившими в законную силу.
ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 N 03-02-07/1/14622
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Проверьте, попал ли ваш регион в пилотный проект ФСС ВС ограничил срок проведения повторных выездных проверок Росстат рассказал, как будет штрафовать за непредставление аудиторского заключения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово50
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»129
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение