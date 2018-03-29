Как оплатить таможенную пошлину, если счет заблокировала налоговая

Минфин рассказал, как быть с оплатой таможенных пошлин, сборов, а также пеней и штрафов по ним, когда банковский счет заблокирован налоговой.

Специалисты ведомства напомнили, что приостановка движений по счету по нормам НК РФ прекращает все списания в рамках суммы, обозначенной налоговиками в решении.

При этом платежки с очередностью исполнения предшествующей налоговым проводятся в независимости от блокировки, но таможенные платежи не в их числе. Не относятся они и к первоочередным и по содержанию ст. 855 ГК РФ.

Финансисты приводят Определения ВАС РФ от 10.10.2012 № ВАС-4246/12 и от 20.03.2013 № ВАС-4246/12, ссылаясь на правовую позицию судов о том, что приостановка операций по счету из-за непредставления налоговой декларации производится на усмотрение налоговой и не может рассматриваться как мера обеспечительного характера. Это значит, что такого решение контролирующего органа в отсутствие долгов по платежам в бюджет не распространяется на исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.

Таким образом, при блокировке счета по основаниям п.3 ст.76 НК РФ, операции по таможенным пошлинам, сборам и соответствующим пеням и штрафам не проводятся кроме как в соответствии с судебными решениями, вступившими в законную силу.

ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 N 03-02-07/1/14622

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»