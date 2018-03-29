Этический кодекс финансистов должен помочь развитию отрасли

Не будет преувеличением сказать, что этика ― фундамент сферы финансовых услуг. Взять хотя бы рынок банковских продуктов: продавец может утаить нюансы сделки, чтобы закрыть план и получить премию. Следование законам не тождественно соблюдению этических принципов: законы трактуют понятия слишком буквально, а законодательная деятельность не в состоянии успеть за темпами изменений в бизнесе и прописать все возможные ситуации и нарушения.

Что дает этика? Соблюдение этических норм в профессиональной деятельности гарантирует доверие к отрасли, к профессии и к каждому из участников процесса. Сферу профессиональных финансовых услуг отличает именно близкое взаимодействие между заказчиком и исполнителем, без доверия качество предоставляемой услуги существенно снижается. Несмотря на то, что в большинстве случаев исполнитель ― эксперт, ничто человеческое ему не чуждо: какую бы известную фирму он ни представлял, вероятность ошибки есть всегда. Заказчик же экспертом не является, и поэтому не должен задумываться о компетентности или этических принципах своего консультанта: уровень и того, и другого должен быть высок по умолчанию.

В странах с развитым сектором профессиональных услуг функцию разработки и поддержания этических принципов осуществляют профессиональные объединения, например, Совет по финансовой отчетности (FRC) в Великобритании или Совет по стандартам финансового учета (FASB) в США . Они же закрепляют этические нормы в форме стандартов, замыкая логическую связь между причастными сторонами, — законодателем, который стремится соблюдать баланс интересов, профессиональным сообществом, чья миссия заключается в поддержании престижа и привлекательности профессии, и конечным потребителем услуги, который в первую очередь заинтересован в высоком качестве сервиса и адекватности расценок.

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в 2017 г. проводила глобальное исследование, посвященное как раз концепции этики и ее трансформации под влиянием различных внешних факторов вроде развития информационных технологий или внедрения автоматизации. По результатам исследования эксперты составили рейтинг этических вызовов, влияние которых велико сейчас и в будущем только усилится. Среди них следующие:

● Личный интерес ― финансовая или другая личная выгода, которая влияет на решение или поведение финансового специалиста

● Длительное знакомство ― в результате длительного и плотного сотрудничества с клиентом, работодателем или партнером финансовый специалист перестает быть объективным и беспристрастным

● Давление ― финансовый специалист действует под реальным или мнимым давлением

● Оценка собственной работы ― угроза объективности при необходимости пересматривать ранее принятые решения

● Продвижение интересов клиента или работодателя, выходящие за пределы объективности.

Решение Банка России разработать кодекс этического поведения участников рынка можно только приветствовать. Сейчас непонятно, какой орган будет его внедрять и кто будет оценивать участников рынка ― ведь кодекс, в отличие от свода законов, носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, информация о соблюдении этих рекомендаций должна быть доступна любому клиенту. Например, многие профессиональные объединения финансистов имеют дисциплинарные подразделения, которые изучают нарушения кодексов и могут лишить виновного членства. Более того, подобные случаи публикуются в прессе и по сути являются предостережением для остальных участников рынка. Эта практика должна быть перенесена на государственный уровень.

Еще одна сложность, с которой столкнутся разработчики кодекса этики, — риск сместить акцент от принципов этического поведения к правилам. Правила легче воспринимаются и им легче следовать, но они существенно сужают охват кодекса и довольно быстро устаревают.

Сейчас под угрозой находятся фундаментальные этические принципы — профессионализм и ответственное отношение. Этика уже не ограничивается честностью и объективностью, соответственно, связанные с этим понятием сложности также выходят за их пределы. Например, хранение персональных данных клиентов на незащищенном носителе относится к безответственному поведению и нарушает этические принципы. Поэтому для того, чтобы оказывать услуги на высшем уровне с соблюдением этических норм, необходимы глубокие знания и понимание контекста.

Вернемся к примеру с продавцом банковских услуг: чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, этика должна лечь в основу разработки пакета вознаграждения консультанта. Кроме этого, он должен пройти внутреннее обучение, которое объяснит все азы этического поведения и донесет, что недобросовестность в разъяснении всех деталей кредитного договора ― это тоже нарушение. Дополнительно должна быть разработана доступная и понятная процедура, как такие нарушения фиксируются и расследуются.

Эти рекомендации применимы и к кодексу, который разрабатывает ЦБ: ситуацию с продавцом и ее решение можно назвать миниатюрным макетом тех гипотетических ситуаций, которые имеют место в масштабах страны. Во-первых, кодекс должен спуститься на уровень институциональных участников и сотрудников компаний и внедряться повсеместно. Во-вторых, тон, задаваемый на самом верху, ― основополагающий элемент, и кодекс должен стать рупором перемен. Кроме этого, необходим контроль, контроль и еще раз контроль ― без отслеживания нарушений разработка кодекса теряет всякий смысл.

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