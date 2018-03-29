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Весной в Алтуфьеве высадят 22 дерева
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Весной в Алтуфьеве высадят 22 дерева 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Почти 1200 кустарников и более 20 деревьев высадят в Алтуфьеве этой весной в рамках программы «Миллион деревьев». Об этом сообщил глава управы района Владимир Кузьменко.
— Будут высажены 22 дерева и 1197 кустарников. Работы выполнят в конце апреля — начале мая, в зависимости от погодных условий. Дополнительно, вне рамок программы, будут проведены санитарная обрезка деревьев, посадка летников, устройство цветников, установка во дворах урн и садовых диванов, — отметил Владимир Кузьменко.
«Миллион деревьев» — крупнейшая в столице программа озеленения, стартовавшая в 2013 году. За время ее реализации в Москве высажено 83,9 тысячи деревьев и 1,75 миллиона кустарников. (вт)
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