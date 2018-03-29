Лично подписанный договор навязанным не признают

Гражданин и строительная компания заключили договор по подбору квартиры. Договор был оплачен, акт сдачи-приемки подписан, однако гражданин подал на фирму в суд, заявляя, что эти услуги были ему навязаны, и потребовал возместить стоимость договора, а также компенсацию морального вреда, неустойку и штрафы.

По утверждениям истца, допуслуги ему фактически не требовались — квартиру он подобрал и осмотрел сам, бронирования квартиры с сохранением цены не было, а договор подбора компания-ответчик навязала ему как условие продажи жилплощади. Гражданин отправил фирме досудебную претензию, требуя возврата денег, но безуспешно.

Дело было рассмотрено без присутствия ответчика. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, однако ответчик с этим решением не согласился и подал апелляцию в областной суд.

Облсуд, рассмотрев материалы дела, согласился с тем, что были нарушены некоторые нормы ГПК. Во-первых, нельзя рассматривать дело, если заинтересованные лица не были извещены должным образом, а в данной ситуации повестка ответчику пришла позже, чем произошло судебное заседание. Во-вторых, по имеющимся документам нельзя сказать, что договор был навязан истцу. Акт сдачи-приемки был подписан обеими сторонами, что, по условиям договора, является подтверждением оказания услуг. Истец не оспаривает того, что лично подписал этот акт, а значит, согласен с выполненными компанией услугами. Таким образом, доводы истца о том, что договор был навязан, суд второй инстанции признал несостоятельными.

Облсуд отменил решение суда первой инстанции и оставил без удовлетворения требования истца.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ростовского областного суда от 15.02.2018 г. № 33-771/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»