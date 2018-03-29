Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов прошел в ЦСО «Алтуфьевский»

В среду, 28 марта, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Участие в нем приняли пенсионеров района. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.

— Куклы-обереги шили из ткани, украшали бисером, бусинами и другими материалами. Поделки получились разными, каждая со своим характером, — уточнила заведующая.

Напомним адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (вт)