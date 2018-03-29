Ещё
Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов прошел в ЦСО «Алтуфьевский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов прошел в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Алтуфьево
В среду, 28 марта, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Участие в нем приняли пенсионеров района. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.
— Куклы-обереги шили из ткани, украшали бисером, бусинами и другими материалами. Поделки получились разными, каждая со своим характером, — уточнила заведующая.
Напомним адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Знание ПДД проверят в центре соцобслуживания в Путевом проезде Освещение восстановили у входа в подъезд дома на Костромской В рамках программы «Столичное образование» в Алтуфьеве благоустроят территорию по двум адресам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово51
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»131
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение