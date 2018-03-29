Освещение восстановили у входа в подъезд дома на Костромской

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» было восстановлено освещение при входе в подъезд дома 12А на Костромской улице. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«По указанному адресу восстановлено освещение», — говорится в официальном ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)