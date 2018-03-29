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Крошка-альпака приедет в Пермь. Она станет второй невестой Эдмундо
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Крошка-альпака приедет в Пермь. Она станет второй невестой Эдмундо 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Летом этого года в пермском зоопарке появится третья по счету альпака. Она приедет из зоопарка «Лимпопо», который находится в Нижнем Новгороде. Альпака еще совсем юная — она родилась в декабре. Она станет второй невестой самцу Эдмундо.
На сайте госзакупок появилась информация о том, что сделка с нижегородским зоопарком уже завершена. Животное, родившееся 5 декабря 2017 года, оценили в 230 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». В пермском зоопарке 59.ru рассказали, что животное приедет в Пермь не раньше лета этого года. Ее поместят в отдельный вольер — девочке надо дорасти до двух лет, возраста, в котором альпаки вступают в брачные отношения.
Сейчас в зоопарке уже есть две альпаки. Первый — самец Эдмундо — появился в Перми в 2015 году. Его привезли из Ижевска. Жену Эдмундо привезли летом 2016 года. Из Анапы она уехала под именем Маруся, а в Перми ее назвали Эсмеральдой или коротко — Мирой. Предполагается, что нижегородская альпака станет Эдмундо третьей женой — по словам сотрудников зоопарка, эти животные не отличаются моногамией, поэтому первая жена не будет ревновать.
В учреждении также пояснили, что заказали новую альпаку для красивого потомства.
— Девочка будет кремового цвета — мы решили, что у них с Эдмундо будут красивые дети, — рассказали в зоопарке.
В ноябре прошлого года в пермский зоопарк привезли пару яванских лангуров (порода обезьян, — прим. автора). Альпака (научное название Lama рacos) — изящное и умное животное с длинной шеей, которое выращивают для получения теплой и роскошной шерсти вот уже более 5000 лет. Альпака, также как и лама, относится к семейству верблюдовых и обитает в высокогорье Перуанских Анд на высоте около 4000 метров над уровнем моря.
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