Бездомные собаки и кошки во время ЧМ-2018 будут находиться в приютах

Как сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Законодательного собрания Нижегородской области , соответствующие изменения в региональный закон были приняты на состоявшемся 29 марта заседании Заксобрания.

В частности, депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон «О наделении органов МСУ муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Как отмечается в сообщении, действующий закон предусматривает отлов, вакцинацию, и стерилизацию безнадзорных животных. При этом им ищут новых хозяев, используя, в том числе, социальную рекламу. Если поиск не дал результатов, то привитое от болезней и неагрессивное животное выпускают через 10 дней.

Изменения в закон предусматривают, что в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (с 10 июня по 25 июля 2018 года) в Нижнем Новгороде, на Бору и в Дзержинске безнадзорные животные будут содержаться в приютах.