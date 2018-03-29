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Бездомные собаки и кошки во время ЧМ-2018 будут находиться в приютах
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Бездомные собаки и кошки во время ЧМ-2018 будут находиться в приютах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает Управление по взаимодействию со СМИ Законодательного собрания Нижегородской области, соответствующие изменения в региональный закон были приняты на состоявшемся 29 марта заседании Заксобрания.
В частности, депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон «О наделении органов МСУ муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».
Как отмечается в сообщении, действующий закон предусматривает отлов, вакцинацию, и стерилизацию безнадзорных животных. При этом им ищут новых хозяев, используя, в том числе, социальную рекламу. Если поиск не дал результатов, то привитое от болезней и неагрессивное животное выпускают через 10 дней.
Изменения в закон предусматривают, что в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (с 10 июня по 25 июля 2018 года) в Нижнем Новгороде, на Бору и в Дзержинске безнадзорные животные будут содержаться в приютах.
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