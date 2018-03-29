Джабаров: Запад уподобляется большевикам в деле Скрипаля

«По сути они повторяют то, что сделали большевики, за что нас ругали после 1917 года, что мы всё экспроприировали. Они пытаются отнять у государства его собственность. На каком основании? Это очень тревожный сигнал для других стран. Вы знаете, сколько инвестировано китайцами в ценные бумаги США. Получается, завтра любая страна поймёт, что она не защищена. Они сами нарушают право собственности, которое они всегда считали святым и незыблемым», — отметил Джабаров в эфире НСН.