Джабаров: Запад уподобляется большевикам в деле Скрипаля 

Угроза США и стран ЕС о возможной заморозке российских активов в связи с делом Скрипаля ставит страны Запада в один ряд с большевиками. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«По сути они повторяют то, что сделали большевики, за что нас ругали после 1917 года, что мы всё экспроприировали. Они пытаются отнять у государства его собственность. На каком основании? Это очень тревожный сигнал для других стран. Вы знаете, сколько инвестировано китайцами в ценные бумаги США. Получается, завтра любая страна поймёт, что она не защищена. Они сами нарушают право собственности, которое они всегда считали святым и незыблемым», — отметил Джабаров в эфире НСН.
Посол США в Москве Джон Хантсман заявил сегодня, что российские активы в США могут быть арестованы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 26 марта Вашингтон объявил о выдворении сразу 60 работников дипкорпуса РФ и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать российских дипломатов. НАТО сократил состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ. Москва ответила высылкой такого же количества британских. Россия отвергает свою причастность к отравлению в Сосбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.