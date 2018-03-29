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«Саратовгорэлектротранс» задолжал кредиторам 334 миллиона рублей
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«Саратовгорэлектротранс» задолжал кредиторам 334 миллиона рублей 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове нормальная работа трамваев и троллейбусов находится под вопросом. Ситуация, сложившаяся в «Саратовгорэлектротрансе» крайне тяжелая, если не критическая. МУПП на сегодняшний день задолжал кредиторам 334 миллиона рублей.
Об этом сегодня рассказал генеральный директор предприятия Роберт Виньков в гордуме на заседании рабочей группы о финансово-хозяйственной деятельности перевозчика.
Гендир привел печальные цифры. Треть суммы — 113,2 миллиона СГЭТ должен поставщикам элетроэнергии, министерству финансов — больше 81, кредиторам — почти 90, налоговикам — больше 23, перевозчикам за льготников — 33. А еще 26 миллионов предприятие должно поставщикам материалов и запчастей.
— На сегодняшний день нам не хватает на нормальную деятельность 400 миллионов рублей, — рассказал Роберт Виньков, отметив, что все попытки спасти предприятие, не помогли.
И кардинально решить вопрос может только концессия, поскольку на спасение «утопающих» нужно как минимум около 8-9 миллиардов рублей. К такому выводу пришли и депутаты.
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