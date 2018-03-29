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В Петербург не пускают свежий салат с насекомыми из Марокко
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В Петербург не пускают свежий салат с насекомыми из Марокко 

Интересант 1 час назад
Живых насекомых обнаружил инспектор управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля партии свежего салата, прибывшей из Королевства Марокко в морской порт Санкт-Петербурга.
Притаившихся «гостей» отправили на экспертизу в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». После исследования специалисты подтвердили наличие в продукции западного (калифорнийского) цветочного трипса.
«В целях предотвращения распространения карантинного организма на территории Евразийского экономического союза должностным лицом Управления выдано уведомление собственнику груза о запрете ввоза зараженной партии подкарантинной продукции», — сообщили сегодня в пресс-службе регионального ведомства, отметив, что в случае отказа от обеззараживания или уничтожения продукции владелец груза получит предписание о его возврате за свой счет.
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