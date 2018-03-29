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В Южном Бутове отметили День Святого Патрика
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В Южном Бутове отметили День Святого Патрика 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
24 марта семейный клуб «Клевер» при центре культуры и досуга «Южное Бутово» традиционно принял участие в праздновании одного из самых веселых праздников, отмечаемых весной, Дне Святого Патрика.
Как обычно, в концертной программе приняли участие самые разнообразные творческие коллективы Москвы. Зрители восторженно встречали танцоров в деревянных башмаках, отплясывающие зажигательные танцы, ансамбль волынщиков, исполняющий всемирно известные хиты, великолепных барабанщиков, юных спортсменов, любителей собак, которые, как и хозяева, были нарядно одеты, а главное — самого Святого Патрика.
Надо отметить, что в Ирландии некоторые люди отмечают Широкую Масленицу. Наши культуры объединяет очень многое: глубокие традиции, красочность, открытость, эмоциональность, зрелищность, дружелюбие. «Нас подружила Москва» — так поется в известной песне, а гостеприимным москвичам невозможно было не влюбиться в ирландскую культуру и её традиции.
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