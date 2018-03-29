В Южном Бутове отметили День Святого Патрика

24 марта семейный клуб «Клевер» при центре культуры и досуга «Южное Бутово» традиционно принял участие в праздновании одного из самых веселых праздников, отмечаемых весной, Дне Святого Патрика.

Как обычно, в концертной программе приняли участие самые разнообразные творческие коллективы Москвы . Зрители восторженно встречали танцоров в деревянных башмаках, отплясывающие зажигательные танцы, ансамбль волынщиков, исполняющий всемирно известные хиты, великолепных барабанщиков, юных спортсменов, любителей собак, которые, как и хозяева, были нарядно одеты, а главное — самого Святого Патрика.