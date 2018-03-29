Не сделавшую ремонт в больнице Ивантеевки компанию внесли в реестр ненадежных поставщиков

Суд признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Светэнергострой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Светэнергострой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ Московской области «Ивантеевская центральная городская больница».

«По результатам рассмотрения обращения управлением было вынесено решение о нарушении обществом закона о контрактной системе в сфере закупок, действия ООО «Светэнергострой» были признаны не соответствующими закону, сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.