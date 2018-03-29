Встретили весну в ирландских традициях 

Семейный клуб «Клевер» при центре культуры и досуга «Южное Бутово» участвовал в праздновании одного из самых веселых праздников, отмечаемых весной, Дне Святого Патрика.
В праздничной программе приняли участие самые разнообразные творческие коллективы Москвы. Зрители восторженно встречали танцоров в деревянных башмаках, отплясывающие зажигательные танцы. Особое внимание заслужил ансамбль волынщиков, исполняющий всемирно известные хиты.
Надо отметить, что в Ирландии некоторые люди отмечают Широкую Масленицу. Наши культуры объединяет очень многое: глубокие традиции, красочность, открытость, эмоциональность, зрелищность и дружелюбие. «Нас подружила Москва» — так поется в известной песне, а гостеприимным москвичам невозможно было не влюбиться в ирландскую культуру и её традиции.