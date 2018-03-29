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Константин Котов прокомментировал закрытие кинотеатра «Дружба» в Ижевске
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Константин Котов прокомментировал закрытие кинотеатра «Дружба» в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Собственник помещений кинотеатра «Дружба» в Ижевске Константин Котов прокомментировал ситуацию вокруг здания. Накануне стало известно, что кинопоказы продлятся до конца июня 2018.
«Самое первое и важное, на наш взгляд, что никто не собирается взрывать, разбирать или перестраивать здание киноцентра «Дружба». Мы полностью осознаём ту ответственность за культурный облик улицы Советской и всей центральной части нашего любимого города. Опыт работы по восстановлению из разрухи Дома купца Оглоблина, тому подтверждение», — заявил Константин Котов.
Что касается прекращения кинодеятельности, Котов отметил, что «сегодняшнее состояние требует серьёзных инвестиций, но кинопрокат в двух залах в конкуренции с современными мультиплексами на рынке Ижевска не может быть конкурентоспособен».
Отметим, что площадка кинотеатра на протяжении нескольких лет использовалась для показа кинокартин Ижевским киноклубом. «Мы благодарны Андрею Смирнову (руководителю киноклуба — прим. ред.) за организацию прекрасных кинофестивалей и проведение отличных мероприятий в рамках Ижевского киноклуба. Но сегодня мы не можем позволить себе нести все расходы при постоянно снижающемся посещении кинотеатра любителями и поклонниками искусства», — прокомментировал Константин Котов.
Он также высказал мысль, что муниципалитет мог бы поддержать Ижевский киноклуб в рамках культурного развития и предоставить площадку в одном из соответствующих городских зданий.
«За результат нашей работы, я уверен, нам не будет стыдно. А за закрытие кинотеатра и потерю части наших воспоминаний детства мы хотим принести извинения нашим горожанам», — сказал Константин Котов.
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