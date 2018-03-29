Испанские ритмы для московской весны

8 апреля в Центральном Доме Журналиста состоится танцевальное шоу «СОSTA DEL FLAMENCO». Корреспондент «ВМ» пообщался с руководителем и основателем первой школы фламенко в Москве Лилией Сафиной, чьи ученики выступят на сцене ЦДЖ.

— Расскажите, как вы начали заниматься фламенко и как пришла идея открыть свою школу?

— Я всю жизнь занималась разными видами танцев, а учиться фламенко начала больше двадцати лет назад, когда этот танец только начал проникать в Россию . Когда начала заниматься — сразу поняла это — мое. Я начала летать в Испанию и заниматься там с преподавателем, потом стала приглашать педагогов в Москву. Школа появилась практически сразу — сначала у нас была группа, потом она стала расширяться, к нам присоединились профессиональные музыканты. Мы стали много выступать на разных праздниках и фестивалях. Сейчас почти все участники этого коллектива открыли свои школы, некоторые уехали жить в Испанию. А я занимаюсь в основном преподаванием, хореографией — в своих постановках соединяю традиционное фламенко с другими жанрами, организую концерты учеников моей школы, вхожу в состав жюри разных танцевальных конкурсов.

— Кто может прийти заниматься фламенко к вам?

— У нас есть ограничение по нижней возрастной границе, так скажем — мы принимаем учеников с 15-16 лет. А дальше — будь вам хоть 80 лет — заниматься никогда не поздно. У нас есть старшая группа, где занимаются женщины от 50 лет, так вот должна сказать, что когда они танцуют на сцене, им аплодируют чуть ли не громче всех! Фламенко — такой танец, где важна не только техника, но и энергия, которую танцор выдает публике — и у старших групп это очень хорошо получается.

— То есть учиться начать никогда не поздно?

— Да! Фламенко — такой танец, который женщина может начать танцевать, даже если она, скажем до 40 лет никакими танцами не занималась. Я таких примеров видела очень много. Для понимания, если человек занимается два раза в неделю по 1,5 часа — для базового уровня освоения танца в таком режиме нужно заниматься год.

— Как танец может помочь людям?

— Человек, который занимается танцами по моим наблюдением меняется в плане характера — в нем появляется какая-то твердость и уверенность в себе. Поскольку фламенко — многогранный танец? в нем есть и женственность, и легкость, но в то же время и твердость и напористость? все это, конечно, отражается и на характере и на внешности танцоров.

— Что Вы можете посоветовать людям, которые только начинают заниматься?

— Я как педагог всегда говорю — не ждите быстрого результата. Если мы начинаем разучивать какой-то элемент, я всегда подчеркиваю, что он получится скорее всего не с первого и не со второго раза. К этому надо легко относиться, ведь это естественный процесс обучения.

У кого-то легко получаются дроби — он легко слышит и ловит ритм, другие ученики — очень пластичны от природы, а у третьих нет ни того ни другого, но они будут стиснув зубы повторять и оттачивать элементы танца — и в итоге добьются больше, чем первые двое. Многое зависит от силы характера, и я должна сказать, что за годы педагогической практики заметила, что во фламенко, как правило, остаются полноценные личности с сильным характером.

СПРАВКА

Лилия Сафина — педагог, хореограф, автор собственной программы обучения фламенко. Танцевальный коллектив Лилии — обладатель многочисленных наград и дипломов