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Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому президенту Тринидада и Тобаго
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Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому президенту Тринидада и Тобаго 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин 19 марта направил поздравительную телеграмму Поле-Мэй Уикс в связи с ее вступлением в должность президента Тринидада и Тобаго.
В телеграмме Си Цзиньпина говорится, что в последние годы в отношениях между Китаем и Тринидадом и Тобаго сохраняется хорошая тенденция развития, политическое взаимодоверие непрерывно углубляется, а практическое сотрудничество в различных областях приносит свои плоды, две страны поддерживают контакты и координацию в международных делах.
"Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Тринидадом и Тобаго и готов совместно с Вами прилагать усилия по выведению межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества, характеризующихся взаимной выгодой и развитием, на новую ступень на благо двух государств и их народов", — подчеркнул Си Цзиньпин в телеграмме. —0—
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