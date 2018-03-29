Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму новому президенту Тринидада и Тобаго

В телеграмме Си Цзиньпина говорится, что в последние годы в отношениях между Китаем и Тринидадом и Тобаго сохраняется хорошая тенденция развития, политическое взаимодоверие непрерывно углубляется, а практическое сотрудничество в различных областях приносит свои плоды, две страны поддерживают контакты и координацию в международных делах.

"Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Тринидадом и Тобаго и готов совместно с Вами прилагать усилия по выведению межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества, характеризующихся взаимной выгодой и развитием, на новую ступень на благо двух государств и их народов", — подчеркнул Си Цзиньпин в телеграмме. —0—