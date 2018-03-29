О ценностях языком тренинга

Мероприятие проходило в форме тренинг-семинара, включающего мини-лекции, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, кейс-метод и деловые игры. В самом начале встречи школьники вместе с тренером Алексеем Журавлевым разобрали Кодекс деловой этики, в основе которого лежат четыре ценности Компании Роснефть : лидерство, результативность, добросовестность, безопасность. Каждой из них был посвящён отдельный модуль семинара.

Работа велась в группах. В первом задании участникам было предложено выбрать картинки, отражающие ту или иную ценность (например, рыбка в аквариуме, храм, природа) и подобрать соответствующие глаголы. Таким образом шло формирование перечня поведенческих индикаторов, через которые должны проявляться корпоративные ценности Роснефти.

Интересно проходила работа в модуле «Результативность». На конкретных примерах учащиеся разбирали конфликтные ситуации в команде, узнали о пяти ключевых стратегиях выхода из конфликта Томаса-Килменна, включающих методы избегания, уступки, соперничества, компромисса и сотрудничества.

Все участники тренинга активно вовлекались в процесс обсуждения. Теоретические знания закрепляли на практике. Многие продемонстрировали умение мыслить нестандартно, проявили творческий подход. Все группы показали навыки работы в команде.

— В ходе тренинга учащиеся осознали значимость проявления корпоративных ценностей в реальных моделях поведения как каждодневного стандарта, а не как «просто декларируемых» правил, — отметил тренер проекта Алексей Журавлёв.

— Тренинг очень понравился, — поделилась впечатлением ученица «Роснефть-класса» Ольга Смотрова. — Я не заметила, как пролетело время. Такие мероприятия помогают нам расставлять приоритеты в жизни, думать. Например, мне сегодня было очень интересно, когда мы анализировали разницу между результатами общей, командной работы, и когда ты один добиваешься цели. Первое значительно интересней!

По общему мнению преподавателей «Роснефть-классов», система непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» реализуемая в НК «Роснефть», действительно уникальна. Она сочетает не только углубленную подготовку по профильным предметам, системную профориентацию, но и массу развивающих мероприятий, которые открывают большие перспективы перед молодым поколением.