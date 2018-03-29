Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Астронавты НАСА выйдут в открытый космос, как минимум, на 60 минут позже назначенного времени из-за долгой проверки скафандров, сообщается на сайте американского космического ведомства.

"Сегодняшний выход в открытый космос был запланирован на 8:10 (15:10 мск). Тем не менее, проверка скафандров на наличие отверстий заняла больше времени, чем предполагалось, и передвинула их (выход) на 60-90 минут позже от запланированного времени", — говорится в сообщении.