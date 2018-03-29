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Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос
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Астронавты НАСА перенесли выход в открытый космос 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Астронавты НАСА выйдут в открытый космос, как минимум, на 60 минут позже назначенного времени из-за долгой проверки скафандров, сообщается на сайте американского космического ведомства.
"Сегодняшний выход в открытый космос был запланирован на 8:10 (15:10 мск). Тем не менее, проверка скафандров на наличие отверстий заняла больше времени, чем предполагалось, и передвинула их (выход) на 60-90 минут позже от запланированного времени", — говорится в сообщении.
Астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фьюстел должны выйти в космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Планируется, что астронавты проведут работы для обеспечения беспроводной связи на модуле «Транквилити» (Tranquility) и произведут замену износившегося оборудования.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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