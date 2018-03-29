В Самаре из-за учебной тревоги эвакуировали ТЦ «Космопорт»

В четверг, 29 марта, посетителей торгового центра «Космопорт» попросили покинуть помещение. Причиной стала учебная пожарная тревога.

— ТЦ вроде небольшой — полтора этажа всего. А на улице оказалось сотни две человек, — рассказал автор фото. — Через некоторое время торговый центр возобновил работу в прежнем режиме.

У посетителей торгового комплекса остались опасения по поводу безопасности на парковке. По их словам, здесь всегда много машин, и автомобили выстраиваются порой в запутанный лабиринт.