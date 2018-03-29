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В Самаре из-за учебной тревоги эвакуировали ТЦ «Космопорт»
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В Самаре из-за учебной тревоги эвакуировали ТЦ «Космопорт» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В четверг, 29 марта, посетителей торгового центра «Космопорт» попросили покинуть помещение. Причиной стала учебная пожарная тревога.
— ТЦ вроде небольшой — полтора этажа всего. А на улице оказалось сотни две человек, — рассказал автор фото. — Через некоторое время торговый центр возобновил работу в прежнем режиме.
У посетителей торгового комплекса остались опасения по поводу безопасности на парковке. По их словам, здесь всегда много машин, и автомобили выстраиваются порой в запутанный лабиринт.
Похожие учебные эвакуации планируют провести и в других торговых и офисных центрах города. Это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 63.ru проверил четыре крупных торговых комплекса: «Амбар», «Аврора», «Космопорт», «Парк Хаус».
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