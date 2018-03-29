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Там проводили эксперименты над людьми — Захарова об истории британской лаборатории Портон-Даун
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Там проводили эксперименты над людьми — Захарова об истории британской лаборатории Портон-Даун 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД РФ рассказали, что в лаборатории Портон-Даун на протяжении десятилетии проводились опыты над людьми с использованием химических отравляющих веществ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову рассказала об истории британской лаборатории Портон-Даун, которая в последнее время вызывает повышенный интерес у общества в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
«Есть эта загадочная просто, знаете, в стиле Конан Дойля лаборатория Портон-Даун, которая давно вызывает большой интерес у британской общественности и прессы, которой посвящены были большие масштабные материалы. В частности, Guardian писал в 2004 году, что это место, в котором на протяжении десятилетий проводились опыты над людьми с использованием химических отравляющих веществ, в том числе с летательным исходом», — отметила она.
Вместе с тем, Захарова подчеркнула, что этой лаборатории приписывают эксперименты над людьми, причем опровержения так и не было.
«Ей (лаборатории — прим. ред.) приписывают и не было опровержения, что она работала в том числе с материалами химическими, найденными у нацистских и фашистских войск в рамках отвоеванных территорий, и тут же проводила эксперименты непосредственно на людях. Это все было в ее истории. Абсолютно такое покрытое тайной и мраком место и помимо всего прочего это место находится в семи милях от места, где был найден Скрипаль», — заключила Захарова.
Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Звезда» сегодня, 29 марта, в 23:15.
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