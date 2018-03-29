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«Король Tinder» сколотил состояние на одиноких богатых женщинах и был пойман
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«Король Tinder» сколотил состояние на одиноких богатых женщинах и был пойман 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
36-летнего Альберта Каваля Ортина (Albert Cavalle Ortin) арестовали по обвинению в незаконном получении 150 тысяч евро. Эти деньги ему отдали несколько десятков женщин, с которыми тот познакомился в мобильных приложениях. Об инциденте сообщило издание Metro.
Прозванный «королем Тиндера» мужчина был задержан после того, как несколько его жертв обратились в полицию. Ортин встречался с богатыми и одинокими женщинами, а затем крал у них драгоценности или обманом просил одолжить ему крупные суммы денег. «Король» исчезал, стоило ему получить от жертвы желаемое. Большинство влюбленных в него были настолько шокированы произошедшим, что не сразу обращались в правоохранительные органы.
Местная полиция получила четыре ордера на его арест по обвинению в 30 эпизодах (вымогательство, а также кража банковских реквизитов и ювелирных украшений). Общая сумма полученных преступным путем денег составила 150 тысяч евро (более 10,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).
Сотрудники правоохранительных органов пытались отследить преступника несколько недель по его публикациям в сети. В результате им удалось задержать Ортина на улице Барселоны.
Преступник вводил жертв в заблуждение с помощью нескольких профилей в различных сервисах знакомств — Tinder, Badoo и Meeting. На загружаемых в аккаунты фото Ортин позировал с пачками банкнот на фоне роскошных интерьеров. Имена для фальшивых аккаунтов также были разными — Майк, Хуан или Тито. В них он представлялся бизнесменом, юристом или врачом.
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