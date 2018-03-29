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Ботинки «чернокожего» цвета взбесили покупателей
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Ботинки «чернокожего» цвета взбесили покупателей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский сервис коллективных покупок Groupon обвинили в продаже женской обуви с расистским названием. Об этом сообщает The Sun.
Покупатели обнаружили, что сапоги-угги доступны в трех цветах: черном, коричневом и в цвете, название которого оскорбительно для чернокожих.
Разгневанные пользователи объявили в соцсетях, что собираются бойкотировать онлайн-ретейлер. «Я больше никогда ничего не куплю на Groupon из-за объявления про ботинки „чернокожего“ цвета. Ужасный вкус. Унизительно. Но я рада, что вы показали истинное лицо. Больше здесь не будет моих долларов», — написала в Twitter одна из клиенток.
Вице-президент компании Билл Робертс заявил, что потрясен тем, что на их сайте используются такие выражения. «Описание товара было предоставлено сторонним продавцом через нашу платформу и никоим образом не отражает наши ценности. Когда мы узнали об этой проблеме, продавец вместе с его предложением были удалены с сайта», — заявил он.
В январе шведские мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, якобы оскорбительные для верующих. По утверждению активистов, если посмотреть на рисунок вверх ногами, то можно увидеть паттерн, напоминающий слово «Аллах», записанное по-арабски. Носки изъяты из продажи, а пресс-служба ретейлера распространила заявление, в котором говорится, что «сходство является чистым совпадением» и компания не имела каких-либо дурных намерений.
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