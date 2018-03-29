Лишившийся ноги при встрече с акулой фотограф заглянул хищнику в пасть

Фотограф, лишившийся ноги 20 лет назад из-за встречи с акулой, снова чуть не стал добычей хищника. На видео инцидента обратил внимание новостной портал News.com.

Майк Кутс потерял правую ногу на Гавайских островах, когда ему было 18 лет. Тигровая акула отгрызла ему конечность, пока он купался. Тем не менее, Кутс настоял, чтобы искалечившего его хищника не убивали, а со временем стал экологом, специализирующимся на защите акул от вымирания.