«Безопасность стала дойной коровой для МЧС»

«Очень грустно было смотреть на совещание президента РФ в Кемерово , особенно, когда главный по ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране объяснял ему, что ТЦ „Зимняя вишня“ — это малый бизнес и попадает под налоговые каникулы, и проверки там не проводятся. Президент его не понимал и все время спрашивал: „При чем здесь каникулы? Я говорю про безопасность людей в помещениях массового скопления“.

Это ужасно, когда чиновник такого уровня не знает или не понимает, что сейчас происходит, как строятся здания, как они эксплуатируются, кто и как надзирает за бизнесом, который осуществляет услуги в помещениях. Какую роль и влияние имеет на все эти процессы МЧС . Как осуществляется межведомственное взаимоотношение и определены полномочия муниципалитета, субъекта и федеральных органов власти.

А корень зла тянется с начала 2000-х годов, когда федеральная власть начала „натягивать“ на себя полномочия. Централизация налоговых поступлений происходила параллельно с централизацией полномочий по контролю и надзору.

Что в итоге. Глава администрации муниципалитета отвечает за все, точнее он должен де-факто администрировать всех и вся, при этом не обладая де-юре абсолютно ничем, он назначенный (типа выбранный) через местную думу сити-менеджер. Может это и правильно в данной системе государственного управления. Какой смысл его избирать всем народом, если он жестко встроен в вертикаль власти и начальник у него один — высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

Возвращаемся к ТРЦ. Буду говорить простым языком, чтоб было понятней. Для того, чтобы получить сертификат на материалы, оборудование, конструкции для применения в России, необходимо, в том числе, удовлетворять нормам огнестойкости. Технологии и оборудование пожаротушения, применяемые во вновь построенных зданиях, краски и жидкости для повышения огнеупорности, фасады, материалы на кровлю — все, абсолютно все должно соответствовать тем нормам, которые были согласованы МЧС. Рядом с этими структурами, выдающими сертификаты качества, всегда находятся структуры, близкие к МЧС, потому что они участвуют как эксперты в испытаниях, естественно, за деньги. И если вдруг в помещении, где был предусмотрен негорючий материал, почему-то он вспыхнул, то первого надо вести в суд того человека, который подписал горючий материал, что он не горит.

Далее, при реконструкции было выполнено проектирование объекта, и была в обязательном порядке пройдена экспертиза специализированной организацией, где все вопросы, связанные с качеством проектно-сметной документации (конструкция здания, инженерные коммуникации, парковки, шум, свет, генплан, требования по доступности для маломобильных групп, безопасности, в том числе и пожарной), должны в полной мере быть учтены согласно нормам и правилам.

Все знают, кто занимается проектированием, строительством и эксплуатацией, как структуры МЧС хотят влиять на все эти процессы. В итоге за контроль, надзор, пожарную безопасность и даже за торговлю и оказание услуг ( Роспотребнадзор ) по полномочиям отвечают все, кто угодно, только не местная администрация, вот и появляются в этих процессах люди, которые желают встать на денежные потоки, и наплевать им на людей, которые покупают товары и услуги.

Что я хочу сказать? А то, что строительство и эксплуатация зданий и помещений являются хорошей „дойной коровой“ для МЧС и тех, кто рядом. Особенно это касается проверок по пожарной безопасности эксплуатируемых помещений, зданий и сооружений. И все бы ничего, кто против порядка и безопасности людей? Только грустно и обидно становится, когда эта безопасность является на самом деле „филькиной грамотой“, которая убивает наших детей».