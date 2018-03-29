Суд закрыл АЗС на байкальском острове Ольхон

По иску Иркутской прокуратуры Ольхонский районный суд запретил работу автозаправочной станции на байкальском острове Ольхон, пишет « Российская газета ».

Основанием для запрета стали грубые нарушения природоохранного законодательства владельцем АЗС.

«Владельцем заправки допущено загрязнение земли нефтепродуктами на общей площади 487 квадратных метров. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей», — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

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Прокуроры установили, нефтепродукты попадали в землю из-за отсутствия твердого основания в месте хранения. В результате происходило их накапливание в почве водоохраной зоны Байкала.

Также установлено, что арендованный участок не предполагал ведение хозяйственной деятельности, связанной с хранением и реализацией нефтепродуктов, а прилегающие земли используются незаконно.

Решением суда запретил эксплуатацию АЗС до устранения нарушений природоохранного законодательства и предписал освободить незаконно занятую землю за границами станции.

Байкал — крупнейший в мире естественный резервуар пресной воды. Эксперты ООН установили, что за последние 118 лет количество пресных водоемов на планете сократилось на 70%.

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