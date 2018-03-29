Писал оскорбления в соцсети и на стенах домов: в Зауралье подросток обвиняется в призыве к экстремизму

Завершено расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Молодой житель Курганской области обвиняется в публичном призыве к экстремизму и возбуждении ненависти и вражды.

По версии следствия, несовершеннолетний с лета 2016 года по осень 2017-го размещал на личной интернет-странице в соцсети фото, аудио— и видеозаписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по национальному расовому признаку. Свою ненависть молодой человек направил в адрес кавказцев, евреев, азиатов и людей негроидной расы. Также в аудио— и видеозаписях содержались призывы к экстремистской деятельности.

— Кроме того, с 3 на 4 ноября 2017 года подросток черной краской из аэрозольного баллончика нанес на фасадах зданий в городе Щучье надписи, содержащие признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку, а также негативные высказывания в адрес представителей кавказских этнических общностей. При этом он употребил нецензурную лексику оскорбительного характера, — сообщает пресс-служба Следственного комитет по Курганской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.