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Писал оскорбления в соцсети и на стенах домов: в Зауралье подросток обвиняется в призыве к экстремизму
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Писал оскорбления в соцсети и на стенах домов: в Зауралье подросток обвиняется в призыве к экстремизму 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Завершено расследование уголовного дела против 17-летнего подростка. Молодой житель Курганской области обвиняется в публичном призыве к экстремизму и возбуждении ненависти и вражды.
По версии следствия, несовершеннолетний с лета 2016 года по осень 2017-го размещал на личной интернет-странице в соцсети фото, аудио— и видеозаписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по национальному расовому признаку. Свою ненависть молодой человек направил в адрес кавказцев, евреев, азиатов и людей негроидной расы. Также в аудио— и видеозаписях содержались призывы к экстремистской деятельности.
— Кроме того, с 3 на 4 ноября 2017 года подросток черной краской из аэрозольного баллончика нанес на фасадах зданий в городе Щучье надписи, содержащие признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку, а также негативные высказывания в адрес представителей кавказских этнических общностей. При этом он употребил нецензурную лексику оскорбительного характера, — сообщает пресс-служба Следственного комитет по Курганской области.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.
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