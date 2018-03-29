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Начальник цеха застрелил пьяного рабочего в Курганской области
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Начальник цеха застрелил пьяного рабочего в Курганской области 

360tv.ru 1 час назад
Житель Курганской области застрелил коллегу по работе, который выпил перед работой. Мужчине сделали замечание и он пришел домой к обидчику. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Руководитель цеха застрелил рабочего в мае 2017 года. Пьяный мужчина пришел домой к начальнику и стал угрожать вилкой, а позже вилами.
Хозяин выстрелил в обидчика из ружья фрагментом армированного резинового шланга. Позже пострадавший скончался в больнице.
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