Начальник цеха застрелил пьяного рабочего в Курганской области

Житель Курганской области застрелил коллегу по работе, который выпил перед работой. Мужчине сделали замечание и он пришел домой к обидчику. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Руководитель цеха застрелил рабочего в мае 2017 года. Пьяный мужчина пришел домой к начальнику и стал угрожать вилкой, а позже вилами.

Хозяин выстрелил в обидчика из ружья фрагментом армированного резинового шланга. Позже пострадавший скончался в больнице.