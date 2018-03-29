Милонов пообещал снести памятник Бузовой в Подмосковье

Виталий Милонов. Памятник Ольге Бузовой может появиться неподалеку от перинатального центра в подмосковных Люберцах . Инициатива местного скульптора породила множество споров. Свою позицию «360» высказал и депутат Госдумы

Политик не поверил, что новость о предполагаемом памятнике ведущей

«Дома-2»

является правдивой. Он заявил, что это «фейк или розыгрыш

какой-то к 1 апреля».

Скульптора Милонов «в дипломатических выражениях» назвал самоудовлетворителем и пообещал, что лично снесет монумент, если его все же установят.

Если каждый

скульптор-самоудовлетворитель

будет пытаться

что-то там поставить, пусть у себя ставит в туалете скульптуру Бузовой и наслаждается. Если его кто-то поставит, я приеду и сам лично его уберу. Это надо быть сумасшедшим, на всю голову больным

— Виталий Милонов.

В интервью «360» Ольга Бузова заявила, что у скульптора потрясающий вкус, если он решил воздвигнуть ей памятник. По словам звезды, она достойна этого, поскольку является мотивирует молодежь становиться лучше, на собственном примере показывая, что «можно всего добиться, если работать и к чему-то стремиться».