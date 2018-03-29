Модернизация вокзала Волгограда завершится к ЧМ-2018

Волгоград — один из 11 городов России , где в июне состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

"Волгоградский вокзал включён в план по модернизации к чемпионату мира по футболу 2018 года. То, что я увидел сегодня, не вызывает сомнений, что вокзал будет запущен к поставленному сроку", — сказал Белозеров. Он также отметил рост грузопотока на территории региона и необходимость развивать интермодальные перевозки для пассажиров.

По данным администрации Волгоградской области, в настоящее время работы на вокзале выполнили на 85%. Полностью заменили инженерные коммуникации, которые не приводили в порядок с 1950-х годов. Обновляют покрытие железнодорожных платформ, идет монтаж подъемников. С их помощью маломобильные люди будут подниматься на второй этаж и на пассажирские платформы. В ходе реставрации сохранили исторический облик вокзала — отремонтировали циферблат башенных часов, восстановили барельефы на фасаде здания, входные двери, отреставрировали потолочные панно в зале ожидания и ресторане.

В пресс-службе Приволжской железной дороги отметили, что по окончании работ на вокзале на территории Привокзальной площади создадут расширенную зону транспортной безопасности, возведут ограждение, оборудуют два досмотровых павильона.